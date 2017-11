Meer Stenden-studenten naar buitenland voor studie

Steeds meer studenten van Stenden Hogeschool in Leeuwarden volgen een deel van hun opleiding in het buitenland. Ze doen mee aan de zogenoemde Grand Tour. Ze kunnen dan naar de vestigingen in Thailand, Bali, Quatar en Zuid-Afrika. Acht jaar geleden gingen 336 studenten op Grand Tour. Dit jaar hebben zich 619 studenten aangemeld, bijna twee keer zoveel.

De afgelopen jaren is het studieaanbod steeds verder uitgebreid en het plan van Stenden is om daar mee door te gaan. Zo wordt nu onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het aanbieden van programma's in China en Latijns-Amerika.

Enorm verrijkt

Bianca Vrajitoru studeerde in Bankok en Port Alfred: "De Grand Tour gaf mij de mogelijkheid om iets te betekenen voor de omgeving en de gemeenschappen in zowel Thailand als Zuid- Afrika. Tegelijkertijd kon ik mij specialiseren; voor mij de perfecte combinatie. Het heeft mij de ogen geopend. Ik heb de kans gekregen om verschillende, onvoorstelbare, levensprincipes te observeren, dit heeft mij enorm verrijkt."