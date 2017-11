Bakkerij Vlieland zoekt nieuwe bakker

Lisette Westers zoekt een collega-bakker. De enige bakker op Vlieland moet nu alleen bakken, maar wil graag versterking. "De nood is hoog. Op zaterdag heb ik wel hulp, verder sta ik alleen. De komende maanden red ik dat nog wel, maar voor de drukke zomermaanden lukt dat niet. Dan moet er een tweede man of vrouw bij." Het valt niet mee om een collega te vinden. "Bakkers zijn schaars en je moet ook nog eens naar Vlieland willen. Wonen op een eiland is een sport op zich."

Wat moet de bakker kunnen?

"Suikerbrood is ons best verkopende product, dus een beetje Friese bakker moet dat kunnen lijkt me. In de Vlielandse gaat trouwens wel iets meer liefde dan in de Friese." Ze doet een oproep om naar het mooiste eiland van de wereld te komen. "Het is geweldig wonen hier en de bakker is echt een begrip."