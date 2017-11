Tentoonstelling 'Real Human Bodies' naar Leeuwarden

De controversiële tentoonstelling Real Human Bodies Expo komt naar Leeuwarden. In het weekeinde van 18 en 19 november kunnen bezoekers in het Hotel Oranje de anatomie van dode mensen bekijken. De tentoonstelling reist al een paar maanden door Nederland en heeft op sommige plaatsen voor ophef gezorgd. Zo is het niet duidelijk waar de lichamen vandaan komen. Op de website staat dat het Amerikaanse donoren zijn, die voordat ze stierven toestemming hebben gegeven.

Terwijl de organisatie aan Brabantse journalisten toegeeft dat er ook lichamen van Chinese zwervers bij zijn. Tegen Omrop Fryslân zegt woordvoerder Edward Smits dat de lichamen "uit de hele wereld" komen, maar dat hij er niet te veel over kan zeggen. "Onze juridische raadgevers zijn er mee bezig.'' Toch gaat de expositie gewoon door. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Amerikaanse tentoonstellingsfirma Prime Time Las Vegas. Die organiseert over de hele wereld tentoonstellingen met bijvoorbeeld film- en muziekthema's.