Film Redbad nog niet klaar, al wel verkocht aan buitenland

De film 'Redbad' is al aan verschillende landen verkocht nog voordat de film af is. Het historische epos van regisseur Roel Reiné gaat over de Friese koning Redbad die in de vroege middeleeuwen met behulp van de Vikingen streed tegen de christenen die hun geloof in de lage landen wilden opleggen.

De film is verkocht aan Duitsland, Frankrijk en het Midden-Oosten. Voor de film worden onder andere opnamen op Ameland gemaakt. Eerder zijn vechtscènes bij Earnewâld opgenomen met veel figuranten.

De hoofdrollen worden gespeeld door Gijs Naber en Loes Haverkort. Regisseur Roel Reiné maakte eerder de film 'Michiel de Ruyter'. Redbad wordt in 2018 in de bioscopen verwacht.