Roelof Bouwmeester genomineerd als zeilcoach van het jaar

Roelof Bouwmeester uit Warten is genomineerd als zeilcoach van het jaar. De coach van onder andere zijn zus Marit Bouwmeester is voor het eerst genomineerd. Roelof Bouwmeester won als coach met Marit onder andere de Europese en wereldtitel. Maar hij begeleidt ook jonge talenten. Hij heeft concurrentie van Hans Loermans, een coach in de jeugd in de zeilklasse Splash.

Maandag 6 november wordt in Scheveningen bekend wie de prijs wint. Marit Bouwmeester is er niet bij, want een dag later wordt in Mexico bekendgemaakt wie de wereldzeilster van het jaar wordt. Daar is Marit Bouwmeester voor genomineerd.