Dronryp is op dit moment nauwelijks te bereiken voor de pleziervaart. Dat zegt dorpsbelang Dronryp. In een zijarm van het Van Harinxmakanaal bij het dorp zit zoveel slib, dat de boten vastlopen. Het is kwestie van tijd, dan ontstaat er een moeras. Dorpsbelang legt de zaak nu voor aan de burgemeester fan Menameradiel.