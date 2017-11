Actie Sneek: 130.000 euro, beslag op 13 auto's en 7 huizen

Bij de invallen in Sneek dinsdag zijn drie verdachten aangehouden. Het gaat om twee Snekers van 31 en 33 jaar en een 32-jarige inwoner van de gemeente Súdwest-Fryslân. Ze worden verdacht van grootschalige drugshandel en het witwassen van crimineel geld. De politie volgde de verdachten al twee jaar.

Bij de actie zijn 150 politiemensen en specialisten van defensie ingezet. De politie heeft 130.000 euro in verborgen ruimtes gevonden en 13 auto's van het garagebedrijf in beslag genomen. Bovendien is beslag gelegd op zeven woningen die mogelijk met crimineel geld zijn betaald.