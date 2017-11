Cornet van Excelsior Ferwert gestolen

Met het goede resultaat afgelopen zaterdag op de Nederlandse brassbandkampioenschappen in Utrecht was er bij Excelsior uit Ferwert veel vreugde. De domper kwam later. Zaterdagavond is een cornet gestolen uit de auto van één van de leden. Het gaat om een Besson Sovereign, met een gemiddelde waarde van meer dan 2000 euro. De brassband vraagt op Facebook aandacht voor de diefstal. Mensen worden opgeroepen om bijvoorbeeld Marktplaats goed in de gaten te houden, mocht de cornet daar te koop worden aangeboden.