Familie in Readtsjerk moet bodemonderzoek doen

De gemeente Tytsjerksteradiel mag de familie Veenstra-Faber toch dwingen om onderzoek te doen naar bodemvervuiling aan de Boskwei in Readtsjerk. Dat heeft de Raad van State gezegd. Uit steekproeven blijkt dat er teveel lood in de bodem zit. Het perceel is tussen 2002 en 2007 verhard met puin waar lood inzat.

Volgens Veenstra had Tytsjerksteradiel toen moeten ingrijpen, maar de Raad zegt dat van een gemeente niet kan worden verwacht dat die er altijd bij is als er ergens puin wordt gestort. Veenstra moet nu toch het bodemonderzoek betalen en voor mogelijke saneringskosten opdraaien.