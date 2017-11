Kunstmaand Ameland weer van start

November staat al 21 jaar gelijk aan Kunstmaand Ameland. Het thema dit jaar is 'Kunst als Tweede Natuur'. De kunstmaand wordt woensdag officieel geopend.

"Het thema zie je terug in de natuur als inspiratiebron en in de natuurlijke materialen die de kunstenaars gebruiken, zoals karton, geitenhuid, brons en metaal, maar we hebben ook een project met landschapskunstenaars in natuurgebied de Kooiduinen," vertelt Gitte Brugman. Ze is sinds dit jaar artistiek leider van de kunstmaand.

Meer dan honderd kunstenaars uit binnen- en buitenland laten hun werk zien op tientallen bijzondere locaties. Verschillende disciplines zijn dit jaar te zien: van schilderkunst, fotografie, beelden tot keramiek en glas. De kunstmaand biedt ook een podium aan schrijvers (Hans Dorrestijn) en zangers (Janne Schra, Elske DeWall en Iris Kroes) en er is, in samenwerking met het Noordelijk Film Festival, een filmprogramma. Met 'The Nordic Art Connection' ligt de focus dit jaar op kunstenaars uit Zweden, Denemarken en Noorwegen. Ook zijn er openluchtprojecten, met installaties in Ballum en Buren. "Dick Visser maakt bij de visvijvers bij Buren een werk met plafonnières, daarmee legt hij ook de verbinding met duurzaamheid want hij gebruikt de oude lampen opnieuw."

Het geheim van de kunstmaand is volgens Brugman dat bezoekers worden verrast. "Dan kom je op een locatie en weet je niet wat je kunt verwachten, maar dan is een plek omgetoverd tot een galerie met mooie kunst. In de rooms-katholieke kerk hangen nu tekeningen en het is net alsof die daar horen, zo mooi past het."

De kunstmaand duurt tot en met 30 november.