Samenwerking Palludara en CVO Zuidwest-Friesland dichterbij

Samenwerking tussen onderwijsinstanties Stichting Palludara en CVO Zuidwest-Friesland is een stap dichterbij. Uit een eerste onderzoek blijkt dat een bestuurlijke samenwerking kansen biedt voor verbeteringen van de kwaliteit van het onderwijs. Er komt een tweede onderzoek naar mogelijke samenwerking.

Aanleiding voor de plannen is de krimp van de bevolking in het gebied waar beide instanties werken. Volgens Palludara hebben ze 600 leerlingen minder in vergelijking met zes jaar geleden. Ook bij CVO Zuidwest-Friesland merken ze dat er minder leerlingen van de basisscholen komen. Met de samenwerking willen de beide instanties de problemen aanpakken, bijvoorbeeld door efficiënter te werken.