Jeugdcultuurschool in voormalig melkfabriek van Burgum

In de voormalige melkfabriek van Burgum vindt vrijdag de première van het nieuwe toneelstuk Pixelfriend plaats. Het is de allereerste productie van de nieuwe jeugdcultuurschool in Het Achterland en wordt opgezet voor jongeren in Noardeast-Fryslân. Het toneelstuk is bedacht door de vier jonge acteurs in samenwerking met regisseur Zen Roorda.

De jeugdcultuurschool wil de komende tijd graag verder professionaliseren en meer producties maken en zal daarover in gesprek gaan met de gemeenten in de regio. Jeugdcultuurschool Het Achterland is een initiatief van artistiek leider Dirk Bruinsma van toneelgezelschap Peer Group. Bruinsma komt zelf ook uit Noardeast-Fryslân. Hij vindt het belangrijk dat er op het platteland ook een cultuurschool is waar jongeren zichzelf verder kunnen ontwikkelen.