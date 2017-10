''Provincie te laks over uitbreiding Lelystad Airport''

De gemeente Ooststellingwerf is niet blij met de houding van provincie Fryslân ten opzichte van de uitbreiding van Lelystad Airport. Volgens Ooststellingwerf had de provincie namens alle Friese gemeenten een reactie moeten geven. Dat is niet gebeurd en daarom stuurt Ooststellingwerf nu zelf een reactie naar Den Haag. De gemeenten Weststellingwerf en De Fryske Marren stuurden eerder al een dergelijke reactie. Daar is Ooststellingwerf ook niet blij mee, zegt wethouder Henk van de Boer. ''Er is geen contact over geweest, verbazingwekkend, geheel buiten ons om. Dat zullen we nog wel bij de kop pakken. Als zienswijzen uiteenlopen, krijg je 'verdeel en heers'."

Ooststellingwerf is bang voor overlast, omdat er straks meer vliegtuigen van en naar Lelystad zullen vliegen. Dat kan gevolgen hebben voor reacreatie en het milieu. De gemeente wil dat vliegtuigen op minimaal 2.100 meter hoogte vliegen en het liefst niet lager dan 3.000 meter.