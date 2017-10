Opticien uit Leeuwarden met 1100 brillen naar Moldavië

Een buschauffeur die met een oogsterkte van -6 rondrijdt en een vrouw die met +5 ''alleen maar de kinderen met de auto naar school brengt''. Opticien Leo Copini uit Leeuwarden kwam in het Oost-Europese land Moldavië voor bijzondere verrassingen te staan. Het is in het land niet zo goed gesteld met de oogzorg. Copini ging er 'als missionaris' - zoals hij zichzelf noemt - heen om de mensen er te helpen. De reis werd gefinancierd door stichting Max Maakt Mogelijk van Omroep Max. Copini heeft in totaal 1.100 mensen geholpen.

''Een bijzondere ervaring. Ik ben op soortgelijke missies gegaan in Roemenië, Mauretanië en Oekraïne. Het viel mij op dat de Moldaviërs de zaken goed voor elkaar hadden. Zo stond er een ruimte in een zelfgebouwd dorpshuis tot onze beschikking. In een andere ruimte bevond zich de plaatselijke tandartspraktijk.''

''Wij hebben altijd brillen meegenomen die mensen bij ons inleveren. Daarnaast krijgen we van leveranciers onverkochte monturen. Die nemen wij dan allemaal mee naar het land van bestemming, waar we mensen hun ogen meten. Als ze een bril nodig hebben, meten wij die aan. Vervolgens nemen we de monturen weer mee naar Nederland en Fryslân om aldaar de glazen te bestellen. Die slijpen wij dan zo dat ze in het montuur passen. Tot slot keren we terug met de kant-en-klare brillen. Het is echt maatwerk.''