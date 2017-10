Het wordt een winter met een grillig karakter en het wordt zo koud dat er geschaatst zal kunnen worden. Dat verwacht weerman Piet Paulusma. Hij gaat ervan uit dat er deze winter minstens één echte winterperiode zal komen. De kans op sneeuw is groter dan in de afgelopen jaren, maar de hevigheid ervan zal per regio sterk verschillen, aldus Paulusma.