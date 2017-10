Haagse ''schoonmaker'' cel in vanwege Berltsumer drugslab

Een van de twee mannen die eind juni zijn opgepakt in een loods met drugs in Berltsum heeft een celstraf gekregen van 31 dagen. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van 69 dagen en een werkstraf van 180 uur opgelegd. De celstraf is van gelijke duur als het voorarrest. Het betreft een 34-jarige man uit Den Haag. Hij zou samen met een stadgenoot speed hebben geproduceerd in de loods.

De man zei tegen de rechter dat hij enkel in de loods kwam om schoon te maken. De rechter geloofde daar niets van. De man had wit poeder op zijn kleding en op een gezichtsmasker werd zijn DNA aangetroffen. Volgens de rechtbank had de man niet een groot aandeel in de drugszaak. Zijn 39-jarige kompaan moet nog voor de rechter verschijnen. Dat zou aanvankelijk twee weken geleden gebeuren, maar omdat de advocaat ziek was, ging dat niet door.