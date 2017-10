Nieuwe ganzen-aanpak schuift op

De nieuwe ganzen-aanpak van de provincie Fryslân schuift op van 1 november naar 1 januari 2018. De nieuwe ganzen-aanpak bestaat onder andere uit het verjagen en afschieten van meer ganzen door Goose Busters, speciale verjaagteams. Het doel van die aanpak is om de schade door ganzen op zijn minst met 5 procent terug te dringen.

De reden van het uitstel is dat het vaststellen van het zogeheten faunabeheerplan in overleg met jagers, boeren en natuurorganisaties meer tijd kost. Gedeputeerde Johannes Kramer vindt het uitstel wel spijtig, maar zegt dat een breed draagvlak voor de nieuwe ganzen-aanpak ook van groot belang is.

Voor de periode tot 1 januari geld nu nog de oude ganzen-aanpak. Die aanpak betekent dat jagers tussen zonsopkomst en één uur voor zonsondergang de ganzen mogen verjagen. De provincie stelde een paar weken geleden de opvangplaatsen voor ganzen vast. Het aantal beschikbare hectares werd toen teruggebracht van 23.000 tot 21.000 hectare. In deze gebieden wordt de schade voor 100 procent door de provincie vergoed.