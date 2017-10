Beroepenvoorlichting op Drachtster basisschool

Kinderen uit de groepen vijf en zes van basisschool 't Tweespan in Drachten krijgen hulp bij het vinden van wat ze later willen worden. De school heeft zich aangemeld voor IMC basis. In dat lesproject worden mensen van buiten gevraagd om wat te vertellen over hun werk. De kinderen krijgen zo een goed beeld van wat er allemaal te doen is en wat leuk en minder leuk is aan een beroep.

In Drachten begint het met journalistiek. Na een inleiding van drie journalisten krijgen de kinderen de opdracht een verhaal te maken in een winkelcentrum in Drachten. Binnenkort komen ook mensen uit de zorg en andere beroepsgroepen langs om de kinderen te vertellen over hun werk.