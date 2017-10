FIOD pakt malafide uitzendbureaus aan; onderzoek Appelscha

Bij een grote actie van de FIOD om malafide uitzendbureaus aan te pakken is dinsdag een bedrijfsgebouw in Appelscha doorzocht. Tegelijkertijd werden ook huizen en bedrijfspanden in onder andere Steenwijkerland, Hoogeveen, Emmen en Groningen, maar ook in Letland doorzocht. Bij elkaar zijn drie mannen en drie vrouwen aangehouden. Ze worden verdacht van belastingfraude en het witwassen van geld.

De twee hoofdverdachten in deze zaak hadden een detacheringsbureau dat mensen uit Letland hier in Nederland aan het werk had bij klanten. Die betaalden daar gewoon voor. Maar bij het detacheringsbureau kwamen de Letten als stagiaires in de boekhouding, die veel minder betaald krijgen. Zo werd de belasting voor op zijn minst één miljoen euro opgelicht.