Familie woont al 16 jaar in unit achter huis in Kolderwolde

Al 16 jaar woont de familie De Vries in een woonunit achter hun nieuwbouwhuis in Kolderwolde. De oorzaak is een fundering die maar niet goed wordt gemaakt. Al vanaf 2001 liggen ze in de clinch met bouwbedrijven en de gemeente. Al een stuk of tien rechtzaken hebben plaatsgevonden in al die jaren, maar de vloer ligt er nog steeds niet in.

Helemaal klaar mee

De familie is er helemaal klaar mee en dreigt nu ook uit de woonunit te worden gezet. De gemeente De Fryske Marren wil dat ze er voor 15 november uit zijn en dat de stacaravan met aanbouw er dan niet meer staat. Geart en Afke de Vries willen dat niet en hopen dat de vloer nu uiteindelijk een keer goed wordt afgemaakt. Een derde bouwbedrijf is er nu mee aan de slag. De gemeente zegt echter dat ze genoeg hebben gedaan en geprobeerd hebben om met een goede oplossing te komen.

Via een schriftelijke reactie laat de gemeente het volgende weten:

De familie bewoont op dit moment woonunits en deze staan daar zonder vergunning. Een vergunning kan ook niet verleend worden dus moet de gemeente handhaven. De belangen die spelen bij de familie zijn ons duidelijk. De gemeente heeft daarom de familie alle hulp en mogelijkheden geboden om een einde te maken aan hun illegale bewoning. Zowel de Raad van State als de civiele rechter erkennen deze inspanningen. De gemeente betreurt dat deze hulp niet heeft geleid tot een oplossing voor de familie.

Op 4 mei 2017 tijdens een zitting bij de Rechtbank, hebben de gemeente en familie afgesproken dat de familie uiterlijk 1 november 2017 de woonunits verwijdert waardoor de overtreding wordt opgeheven. Ook is tijdens deze zitting afgesproken dat verder uitstel niet meer wordt verleend en dat de familie zelf voor woonruimte zorgt. Als in de loop van november blijkt dat de woonunits niet verwijderd zijn, zorgt de gemeente ervoor dat dit gebeurt.

Geschiedenis

In 2001 breken Geart en Afke het oude huis af en willen op die plek een nieuw huis bouwen. Het eerste bouwbedrijf komt erin. Er zijn bouwtekeningen waar het bouwbedrijf zich volgens de familie niet aan houdt. Ze stappen naar de gemeente en willen dat die het controleert. Dat gebeurt niet. De familie gaat niet akkoord, omdat ze denken dat de fundering op deze manier niet veilig is. Het bouwbedrijf trekt zich terug. Rechtszaken tegen de aannemer en de gemeente zijn het gevolg. De familie klopt regelmatig aan bij de gemeente, maar volgens de familie ziet die van alles door de vingers. Deskundigen komen ondertussen ook langs. TNO komt in 2005 met een onderzoek en zegt dat de veiligheid van de woning op termijn niet gegarandeerd kan worden. Er worden weer nieuwe tekeningen gemaakt en verdere rechtzaken over wie er verantwoordelijk is.

Grimmiger

In 2012 wordt een overeenstemming bereikt over de reparatiewerkzaamheden. Maar volgens familie De Vries is dit weer niet goed. De gemeente zegt echter dat het werk klaar is. Weer komen er processen. De situatie wordt steeds grimmiger. De gemeente heeft eerder al aangegeven dat ze willen dat de familie uit de units gaat. De unit staat op agrarische grond en dat mag niet. Dat wordt eerder nog tegengehouden, maar nu lijkt het erop dat de units echt zullen worden weggehaald. Er is nu een derde bouwbedrijf bezig met de vloer. Dat is niet klaar voor 15 november. De familie wil graag uitstel en nog een halfjaar achter het huis blijven wonen. Of ze die tijd ook zullen krijgen, is de grote vraag.