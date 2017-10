Groot onderzoek naar drugshandel in Sneek

In Sneek is de politie dinsdagmiddag bezig met een onderzoek op tien locaties, dat heeft te maken met handel in drugs en het witwassen van geld. Er wordt gezocht naar drugs, geld en financiële administratie. De politie legt beslag op onroerend goed, duur spullen en geld.

Het politieonderzoek rond deze zaak is meer dan twee jaar geleden begonnen, naar aanleiding van het oprollen van een hennepkwekerij in Sneek. Twee mannen fan 31 en 33 jaar uit Sneek zijn dinsdag aangehouden. Ze worden verdacht van handel in verdovende middelen en witwassen. Zo'n 150 politieagenten zijn betrokken bij de actie en ze onderzoeken tien locaties waaronder bedrijven, woonadressen en een administratiekantoor. "We zijn bewijzen aan het verzamelen voor de handel in drugs en het witwassen van geld," zegt Jeroen Kiekens van de politie. "Meer aanhoudingen sluiten we niet uit."

Bitcoins

Op 3 maart 2015 rolden de politie een hennepkwekerij aan het Kaatsland in Sneek op. Uit het financiële onderzoek wat daarop volgde, werd duidelijk dat de beide verdachten voor 440.000 euro aan bitcoins hadden verzilverd. Beide verdachten moeten ook nog voorkomen voor het maken van softdrugs. Later kwam een derde verdachte in beeld, hij hield zich bezig met in- en export van harddrugs. Vorig jaar in oktober werd hij in zijn huis in Sneek aangehouden, daarbij werden 65.000 XTC-pillen in beslag genomen. Daarvoor kreeg hij een celstraf van drie jaar, hij zit nog vast.

Geldstromen

De verdachten werkten met bitcoins, een vorm van digitaal geld. Een derde partij werkt dan als een soort van wisselkantoor en zet de bitcoins om in euro's. De onderlinge handel in bitcoins is onzichtbaar, maar het omzetten van bitcoins naar euro's is wel zichtbaar. In januari 2017 richtte het politieonderzoek zich dan ook op de geldstromen via bitcoins. De politie hoopt met de aanhouding van de 33-jarige man uit Sneek de hoofdverdachte te hebben opgepakt.