Vier jaar cel voor neerschieten man

Een man uit Leeuwarden moet vier jaar de gevangenis in omdat hij bijna twee jaar geleden in Leeuwarden een andere man had neergeschoten. Drie andere verdachten kregen celstraffen met een lengte van anderhalf tot twee jaar. Het slachtoffer werd op straat beschoten, nadat hij in een kapperszaak aan De Tuinen in Leeuwarden was aangevallen door de verdachten. De aanleiding was een langlopende ruzie dat het slachtoffer had met een familielid van een van de verdachten.

Justitie had hogere straffen geëist, maar omdat de schietpartij al een tijd geleden plaatsvond, kwam de rechter tot een lagere gevangenisstraf.