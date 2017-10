Er is geen oorzaak gevonden van de brand in sporthal Westermar in Burgum. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het technisch onderzoek is afgerond, maar omdat de brand erg fel was, zijn er geen sporen van de oorzaak gevonden. Ook de verklaringen van getuigen heeft niets opgeleverd. De sporthal brandde in de nacht van 4 op 5 oktober af.