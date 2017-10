Overval op tankstation in Heerenveen mislukt

Een oplettende medewerker van het tankstation aan de Burgemeester Falkenaweg in Heerenveen heeft maandagavond voorkomen dat hij overvallen zou worden. Hij zag op beelden van de beveiligingscamera's dat een man achter het station een muts opzette en daar een capuchon overheen deed.

De medewerker deed toen de deur op slot. Toen de verdachte doorkreeg dat de deur niet open wou, sloeg hij op de vlucht. De verdachte was in het zwart gekleed en had een baardje. De politie is op zoek naar getuigen. Het tankstation aan de Burgemeester Falkenaweg is in het verleden al vaker overvallen.