PvdD: "Stoppen met kunstgrasvelden in Fryslân"

De Partij voor de Dieren wil dat er een eind komt aan kunstgras in Fryslân. De aanleg daarvan is schadelijk voor het milieu, zegt de partij. Onderzoek zou aangetoond hebben dat de bodem en het water bij kunstgrasvelden erg vervuild zou zijn door de rubberkorrels die bij de aanleg worden gebruikt. Daar zit zink en kobalt in, dat uit de rubbersnippers lekt.

De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie zou moeten stoppen om de aanleg van kunstgrasvelden te stimuleren. Onder bepaalde voorwaarden geeft de gemeente daar subsidie voor.