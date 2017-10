Er zullen altijd kinderen blijven die door een beperking niet naar school kunnen. Toch zijn er in Fryslân ook tientallen leerlingen die niet naar een middelbare school gaan, terwijl dat wel moet. Ze krijgen door verschillende redenen geen passend onderwijs. Scholen zijn verplicht om de extra zorg te bieden die noodzakelijk is voor de leerlingen die dit nodig hebben. En omdat de samenwerking tussen scholen, ouders, jeugdzorg en gemeenten, die daarvoor verantwoordelijk zijn, nog wel beter kan, is er donderdag een symposium over passend onderwijs.

Voor het symposium van donderdag op het Nordwin-college in Leeuwarden is nog plek voor belangstellenden.