VIDEO: Maak kennis met Grammostola Rosea

Griezelen en mensen bang maken. Daar draait het met Halloween om, dat vandaag wordt gevierd. De redactie van Muzyk yn Bedriuw leek het dan ook een goed plan om de angsten van presentator Johan Terpstra eens uit te testen. Jonathan Leys werkt voor een reptielenwinkel in Leeuwarden en had een 'mooie' verrassing meegenomen naar de studio: een Grammostola Rosea, in de volksmond beter bekend als de Chileense vogelspin. Hij heeft acht poten, is harig en vindt het het heerlijk om over mengtafels te kruipen. Nu kijken of Johan het aandurft om het beestje over zijn handen te laten lopen.