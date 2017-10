Twee Friese gemeenten willen uitstel uitbreiding vliegveld

De gemeenten Weststellingwerd en De Fryske Marren willen uitstel van het besluit om Lelystad Airport uit te breiden. Volgens de gemeenten is er onrust onder de inwoners groot en neemt het vertrouwen in de besluitvorming af. Daarom moet eerst de herinrichting van het luchtruim goed worden geregeld, voordat verdere besluitvorming plaatsvindt. Dat schrijven de gemeenten in een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.