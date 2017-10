Demonstraties voor meer natuurbescherming

Op het Zaailand in Leeuwarden is dinsdagmiddag om twaalf uur een demonstratie voor meer aandacht voor de natuur. De demonstratie is bedoeld om een manifestatie in Den Haag meer kracht bij te zetten. Daar worden dinsdagmiddag twee petities aangeboden, om ervoor te zorgen dat insecten beter worden beschermd.

Uit onderzoek blijkt dat de afgelopen tientallen jaren driekwart van de vliegende insecten is verdwenen. Insecten zijn van groot belang voor de natuur. Wanneer ze verdwijnen heeft dat grote gevolgen voor bijvoorbeeld vogels en andere dieren, maar ook voor mensen. Actievoerders delen straks op het Zaailand onbespoten tuinplanten en biologische bloembollen uit.