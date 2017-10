Groot gedeelte jeugdhulp niet eenmalig

Van de jongeren in Fryslân die het afgelopen halfjaar gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp, heeft bijna een op de drie al eerder hulp gekregen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. Jeugdhulp is nodig bij bijvoorbeeld psychische- of gedragsproblemen, maar ook bij jongeren met een verstandelijke beperking. Het kan ook verleend worden aan ouders die het zwaar hebben bij de opvoeding.

In de gemeente Littenseradiel ligt het percentage jongeren dat terugkomt het hoogst van alle Friese gemeenten. Daar komt 41.7 procent van de jongeren terug voor jeugdhulp. Dat is op een totaal van ongeveer 170 jongeren. In Leeuwarden kregen het afgelopen jaar bijna 3.000 jongeren jeugdhulp aangeboden.