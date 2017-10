Omrop TIP: van bos tot park in 'Romte'

In de nieuwe televisieserie 'Romte' worden vijf verschillende projecten van bewoners gevolgd. De inrichting van een buurttuin, het transformeren van een bos tot een park, de terp van de toekomst, het plan voor De Peinder Mieden en een gemeenschappelijke tuin. Het zijn allemaal initiatieven om de omgeving van de bewoners mooier te maken. Omrop Fryslân zendt vanaf vandaag de serie in zestien delen uit.

Omgeving opknappen

In de eerste aflevering worden vier projecten geïntroduceerd. Zo wordt in Sneek een buurttuin aangelegd en worden de bossen in Olderbekoop opgeknapt. De bewoners van Blije zijn in touw voor een terp en in De Peinder Mieden is een groep huiseigenaren bezig met het plan om een natuurgebied voor een gedeelte te bebouwen. In een latere aflevering wordt ook het initiatief voor een gemeenschappelijke tuin in Koudum belicht. In de serie is te zien wat de bewoners allemaal tegenkomen bij de ontwikkeling van de projecten. Waar worstelen ze mee en wat gaat goed?

Friezen aanmoedigen

Met de serie 'Romte' willen Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieu Federatie laten zien dat mensen zelf invloed hebben op hun omgeving. Om andere Friezen aan te moedigen ook aan de slag te gaan. De serie moet ook laten zien wat voor effect een initiatief heeft op het omliggende gebied en de kwaliteiten daarvan. Op Romte.tv worden de inwoners van Fryslân geïnspireerd en geïnformeerd over hoe zij hun eigen omgeving mooier kunnen maken.

Romte is vanaf vandaag iedere dinsdag te zien vanaf 18.45 uur. De serie wordt mede mogelijk gemaakt door de Friese Milieu Federatie, Landschapsbeheer Friesland, Omrop Fryslân en de provincie Fryslân.