Fries mediacentrum van de baan

Het Fries mediacentrum komt er niet. Omrop Fryslân, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad wilden één platform maken om regionaal nieuws te brengen. De mediawet verbiedt echter deze vorm van samenwerking tussen publieke omroepen en private bedrijven zoals de NDC, de uitgever van beide kranten. Omrop Fryslân mag geen geld verdienen aan programma's die worden gemaakt met publiek geld. Andersom geldt dat ook. De NDC mag geen geld verdienen aan registraties van Omrop Fryslân. Als dat wel het geval is zou het Commessariaat voor de Media ingrijpen.

Directeur Jan Koster van Omrop Fryslân vindt het jammer dat de stekker uit de samenwerking is getrokken. Uit de landelijke politiek wordt al een tijd lang aangestuurd op samenwerking tussen regionale media. Dat zoiets nu stukloopt op de mediawet is dan ook zuur. Koster vindt dit een opdracht voor de nieuwe minister voor Media, Arie Slob. Hij zou hiermee aan de slag moeten gaan. Op dit moment lopen er een aantal samenwerkingsprojecten tussen Omrop Fryslân en beide kranten. Het gaat dan onder andere om Finster op Fryslân. Daar worden verhalen gemaakt over LF2018. Koster wil bekijken of hij op incidentele basis de samenwerking met de NDC aan kan gaan. Bijvoorbeeld bij onderwerpen over Culturele Hoofdstad 2018.