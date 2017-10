Friese basisscholen krijgen bouwpakket van een robot

Alle Friese basisscholen hebben een bouwpakket voor een robot gekregen. De bedoeling is dat kinderen zo op een mooie manier in aanraking komen met techniek. Het idee om alle basisscholen een robot te laten maken komt van een groep hightech bedrijven in Drachten. Bij de robot zit een lespakket, waar kinderen leren hoe ze de robot moeten programmeren. De kinderen worden uitgedaagd om een video te maken waarin ze laten zien hoe ze de robot maken en wat de robot allemaal kan. De leukste inzending kan nog een robot winnen.

Scholen moeten de filmpjes voor 30 november insturen via de Facebookpagina van EDU-robotics.