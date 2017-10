Omgeving onder brug bij Dronryp is verboden gebied

De ruimte onder de brug aan It Heech bij Dronryp is aangewezen als verboden terrein voor groepen. De provincie heeft dat gedaan om de overlast van hangjongeren tegen te gaan. Die veroorzaken veel overlast met luide muziek en het drinken van alcohol. De bierflesjes worden daarna op straat gesmeten.

Gesprekken met de jongeren en een oproep op Facebook van het dorpsbelang hielpen niet. Daarom is het gebied met gebruik van artikel 421 uitgeroepen tot een "no go zone". De politie kan hierdoor in het gebied gaan handhaven en zal extra controleren.