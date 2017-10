Een 65-jarige drankrijder is maandagavond door de politie van Leeuwarden aangehouden, omdat hij met zijn auto over het fietspad reed. De politieagenten zagen de man met zijn auto over het fietspad langs de Henri Dunantweg rijden en lieten hem stoppen. Toen bleek dat de man te veel had gedronken. Hij kreeg een rijverbod en er is proces-verbaal opgemaakt.