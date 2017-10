Zelfstandig wonende ouderen eten te weinig

Het is een groot probleem onder zelfstandig wonende ouderen: te weinig eten. Uit onderzoek blijkt dat 10 tot 35 procent van de 65-plussers niet genoeg eten krijgt. Aanleiding voor het project 'Goed gevoed ouder worden' om in gesprek te gaan met de bejaarden over hun eetpatroon. Ook in Fryslân gaat een projectgroep van verschillende organisaties met de oudere generatie om tafel. Het project probeert uit te vinden hoe het kan dat een gedeelte van de mensen niet goed en genoeg eet. Ook worden mogelijke oplossingen bedacht voor de eetproblematiek van ouderen.