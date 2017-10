Bij een botsing tegen een boom langs de Langelilleweg in Langelille is maandagavond een bestelbusje op de kop beland. De bestuurster raakte gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De vrouw wist eerst nog een paar bomen te ontwijken. Medewerkers van een ambulance hebben hulp geboden, de verwondingen van de vrouw zijn niet bekend. Een berger is opgeroepen om de auto af te voeren.