De beloften van Sportclub Heerenveen hebben maandagavond een eenvoudige overwinning gepakt in het duel met Jong NAC. In Breda werd het uiteindelijk 0-3 in het voordeel van de Heerenveners. Doelpunten waren er voor Pelle van Amersfoort, Nemanja Mihajlovic en Henk Veerman.

Doelman Warner Hahn maakte maandagavond zijn rentree bij Jong SC Heerenveen. De keeper liep twee maanden geleden een schouderblessure op in het duel met FC Groningen.