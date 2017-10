Aantal dieren in de Noordzee met dertig procent teruggelopen

Het aantal dieren in de Noordzee is de afgelopen 25 jaar meer dan 30 procent teruggelopen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Volgens het bureau komt de neergang van het aantal dieren voor het grootste gedeelte door de sleepnetvisserij. Voornamelijk met de schelpdieren, kreeften en zee-egels gaat het de laatste jaren slecht. Het aantal zeedieren en zeevogels veranderde in de laatste 25 jaar bijna niet.

Gemiddeld zijn de 140 diersoorten die in de Noordzee voorkomen met meer dan dertig procent teruggelopen. De visserij is voor het grootste gedeelte verantwoordelijk, maar ook klimaatverandering speelt mee. In de Waddenzee en aan de kust is het beeld anders, daar is van daadwerkelijke achteruitgang in aantallen geen sprake.