Ritse net geen Holland's Next Top Model

Ritse de Jong (17) uit Balk is net geen Holland's Next Top Model geworden. De finale van het RTL5-programma was maandagavond. Het werd nog spannend, want Ritse zat bij de laatste twee. Winnaar werd Montell. Dit jaar mochten voor het eerst ook jongens deelnemen aan de modellenwedstrijd. Ritse heeft het hele seizoen niet in de gevarenzone gezeten. Hij presteerde over het algemeen goed, als een sterke en nuchtere Fries. Er zat ook nog een Fries tintje aan de show. Ritse gaf het sms-nummer, dat kijkers konden gebruiken om op hem te stemmen, door in het Fries.

Afgelopen jaar werd Friezin Akke Marije uit Bornwird uitgeroepen tot Holland's Next Top Model.