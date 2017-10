'Biodiversum' om insecten optimale plaats te geven

Bij verschillende natuurgebieden in Fryslân worden binnenkort zogenoemde 'biodiversums' aangelegd. Dat zijn gebieden waarin geprobeerd wordt de biodiversiteit zich optimaal te laten ontwikkelen. Dat is belangrijk, omdat het niet goed gaat met het aantal insecten in de natuur. Ecologen en natuurorganisaties maken zich grote zorgen, omdat insecten belangrijk zijn voor de natuur en voor de omgeving waarin mensen leven.

De biodiversums moeten ongeveer honderd bij honderd meter groot worden. Belangrijkste doel is de variatie van insectensoorten in stand te houden. Het plan komt van ecoloog Eduard Peter de Boer. In samenwerking met It Fryske Gea gaat hij de komende tijd aan de slag om de biodiversiums te realiseren.