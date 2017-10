''FNP-gedeputeerde moet Fries in portefeuille hebben''

De FNP had in Gedeputeerde Staten de portefeuille Friese taal moeten hebben. Dat zoiets in de onderhandelingen met de VVD, CDA en de SP anders is gelopen, en dat het CDA het Fries gekregen heeft, is een grote fout geweest. Dat zegt FNP-voorzitter Cees van Mourik in politiek programma It Polytbureau op televisie bij Omrop Fryslân.

Steeds meer scholen in Fryslân krijgen een ontheffing voor het geven van Fries. Dat was met een FNP-gedeputeerde voor de Friese taal niet gebeurd, zegt Van Mourik. De FNP-voorzitter denkt dat zijn partij gaat profiteren van het te verwachten verlies van de PvdA. Volgens hem moet het in principe mogelijk zijn van de FNP de grootste partij van Fryslân te maken. Van Mourik zegt verder dat, als zijn partij de komende twee jaren bij de verkiezingen geen groei laat zien, hij opstapt.