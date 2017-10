Grote belangstelling voor Sinnegreide Buitenpost

Omwonenden, plaatselijke ondernemers en mensen met interesse voor zonne-energie kwamen dinsdag in grote getale naar een informatiebijeenkomst over de Sinnegreide die bij Buitenpost komt. Het is een weiland met zonnepanelen. In het gemeentehuis van Achtkarspelen liet het bedrijf Solarfields, dat het zonnepark ontwikkelt, zien hoe het park eruit komt te zien en hoe het past in de omgeving. Bedrijven uit de regio konden zich melden als mogelijke partners bij de aanleg, voor grondverzet, groenvoorziening, aanleg van dijken en ICT-voorzieningen.

De sfeer bij omwonenden en ondernemers was optimistisch. De ontwikkeling van zulke parken biedt mogelijkheden en kan goed ingepast worden in het landschap, was te horen.