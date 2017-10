Man uit Harlingen voor rechter voor mishandeling

Een 20-jarige man uit Harlingen stond maandag voor de politierechter. Hij wordt verdacht van een mogelijk ernstige mishandeling. In februari zou hij op de kruising van het Franekereind en de Heiligeweg een leerling van de Maritieme Academie geslagen en geschopt hebben, onder andere tegen de keel. Het slachtoffer werd door medeleerlingen naar de huisvesting van de Maritieme Academie gebracht. De jongen raakte een paar keer buiten bewustzijn en had problemen met ademen. Hij zou worden gereanimeerd omdat hij een paar keer een hartstilstand had. De ambulance is geweest, maar nam de jongen niet mee naar het ziekenhuis. Volgens een dokter was dat opvallend, gezien de verwondingen.

Volgens de advocaat van de verdachte paste het fysieke letsel van het slachtoffer ook goed bij een alcoholvergiftiging. Alle betrokkenen hadden gedronken. Hij pleit voor vrijspraak, evenals de officier van justitie. De verdachte ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de mishandeling. Wel heeft iemand, die bij hem op school heeft gezeten, hem herkend, maar niet alle getuigen zijn gehoord. De verdachte is na het incident naar de huisvesting van de Maritieme Academie gegaan, nadat hij hoorde dat hij als dader in beeld was. Daar zou hij gepraat hebben met de bootsman. Die is nog niet gehoord als getuige.