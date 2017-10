In de gevangenis in Leeuwarden is de komende twee weken een expositie over het leven van Anne Frank. De expositie is door en voor gevangenen. Acht gevangenen hebben een cursus gevolgd voor gids en leiden de andere gevangenen rond. Ook komen er een paar groepen langs van buiten, zoals schoolkinderen. Het idee is om vooroordelen weg te nemen.

De expositie bestaat uit verschillende foto's en verhalen over het leven van Anne Frank.