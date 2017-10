OM eist werkstraf en voorwaardelijke celstraf voor Issa K.

In de rechtszaak tegen Cambuurvoetballer Issa K. heeft het Openbaar Ministerie 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden geëist. K. wordt ervan verdacht dat hij seks met een minderjarig meisje heeft gehad. Dat gebeurde twee jaar geleden toen hij nog niet voor Cambuur speelde. Met K. stonden nog vijf mannen voor de rechter voor seks met het meisje.

De zaak kwam aan het licht toen K. met haar werd betrapt in een auto. Ze was toen 14 jaar. Hoewel het er volgens de rechter op lijkt dat de seks van beide kanten op vrijwillige basis was, is dat met een minderjarige wel strafbaar. K. zei nog dat hij dacht dat het meisje ouder was.