Allefriezen krijgt er zes nieuwe gemeentearchieven bij

Stamboomonderzoekers kunnen voortaan ook de bevolkingsregisters van de gemeenten Gaasterland, Harlingen, Hennaarderadeel, Het Bildt, Menameradiel en Tytsjerksteradiel inzien. Die zijn te vinden op de website www.allefriezen.nl. Daar is te zien wat in Friese gemeentearchieven te vinden is over alle Friezen die in de provincie geboren, getrouwd of overleden zijn.



Op de site staan de gegevens van ruim dertien miljoen voorouders, van de 16de eeuw tot begin jaren '60 van de vorige eeuw. Binnenkort komen de bevolkingsregisters van de gemeente Heerenveen daar ook bij.