Burgum Mobyl loopt heel goed

In Burgum worden elke week ruim 100 ritjes gemaakt in de Burgum Mobyl. Het initiatief bestaat nu ruim een jaar en heeft als doel om oudere en minder mobiele mensen zo lang mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij. Belangstellenden kunnen van dinsdag tot en met zaterdag in een van de twee Burgum Mobyl auto's een ritje maken van een euro. Mogelijk komt de maandag er ook nog bij. Vijftig vrijwilligers verzorgen de ritten.

De Burgum Mobyl rijdt alleen in Burgum en is daarom volgens voorzitter Peter van de Hoef geen concurrent voor taxivervoerders. De Burgum Mobyl wordt vooral gebruikt door ouderen, toeristen en mensen van het asielzoekerscentrum. Sommige gebruikers zijn er zo blij mee dat ze bij wel eens iets meenemen. "Na de boodschappen hebben ze bij de cafetaria koffie gedronken en dan nemen ze een kroketje mee voor de chauffeur. Dat zegt wat over de waardering."

Er ontstaan steeds meer initiatieven waarbij bewoners elkaar vervoeren tegen een kleine vergoeding. De Leeuwarder fractie van de VVD wil dat er ook zo'n service in de stad komt.