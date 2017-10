Leeuwarder politie haalt twee drankrijders van de weg

De politie in Leeuwarden heeft zondagavond nog twee drankrijders van de weg gehaald. Een 31-jarige Leeuwarder werd zondagavond betrapt op de Tuinbouwstraat. Uit onderzoek bleek dat de man bovendien zonder geldig rijbewijs onderweg was. Het rijbewijs was eerder ongeldig verklaard, vanwege een eerdere overtreding met drank achter het stuur. Er zijn twee processen-verbaal tegen hem uitgeschreven.



Een 66-jarige drankrijdster botste zondagavond op de Stationsweg op een andere auto. Niemand raakte gewond, maar ook deze vrouw had geen rijbewijs. Ze kreeg proces-verbaal. Een 65-jarige vrouw moest zondagavond met de ambulance naar het ziekenhuis, omdat ze onder invloed van drank was gevallen op de Stationsweg. De vrouw viel hierbij ongelukkig met haar hoofd op de stoep.