Vrachtschip vastgelopen boven Duits Waddeneiland

Rijkswaterstaat houdt de situatie met een bulkcarriër scherp in de gaten die voor het Duitse Waddeneiland Langeoog is vastgelopen. Volgens Duitse media is het vrachtschip 'Glory Amsterdam' zondagavond vastgelopen in de Duitse Bocht net boven Langeoog. Dat kwam door het stormachtige weer op de Noordzee. Maandagavond half acht gaat men bij hoog water proberen om het 225 meter lange schip weer los te krijgen. De 22 mensen aan boord van het schip raakten niet gewond. Omdat het schip 1.800 ton stookolie aan boord heeft, is Rijkswaterstaat alert om in actie te komen. "We hebben meerdere scenario's doorgesproken die kunnen gebeuren met dit schip," zegt woordvoerder Tim Nouwens van Rijkswaterstaat.

Een vliegtuig van de autoriteiten in Cuxhaven heeft in de buurt van het schip gevlogen om te controleren of het schip ook olie lekt. Dat is tot nu toe niet aan de orde zo meldt het Duitse Welt N24. "Er zijn onderling internationale afspraken die bij een situatie als deze toegepast kunnen worden. We kunnen onze Duitse collega's op ieder moment bijstaan."

UPDATE: De berging verloopt moeizaam, want het water is te ondiep. Het is nog niet bekend wanneer het schip vlot kan worden getrokken. Het schip ligt op een zandbank. De stookolie, waar de motor op loopt, is nog niet weggelekt. De wind is iets gaan liggen. Het is windkracht 7. De 22 bemanningsleden aan boord krijgen medische hulp. Ze zijn zeeziek. De Glory Amsterdam vaart onder Panamese vlag. Het schip is eigendom van een rederij in Singapore.

Verkeersgeleiding

Burgemeester De Hoop van Ameland pleit al jaren voor een soort van verkeersbegeleidingssysteem, net als in de luchtvaart. ''Als je ziet dat het barst van de schepen tijdens zo'n storm, dan is verkeersgeleiding wel nodig. Nu kan de kapitein zelf zijn koers bepalen en de Kustwacht kan alleen ingrijpen als er iets aan de hand is. Dat kan dus niet preventief. In Rotterdam en bij de Orkney-eilanden bestaat zo'n verkeersgeleiding ook. Dat zou op de Waddenzee ook moeten.'' Het probleem is dat meerdere landen over het water gaan en dat dat afspraken moeilijk maakt.